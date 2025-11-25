السلطات الفرنسية توقف رجلين وامرأتين على خلفية سرقة متحف اللوفر

أوقفت السلطات الفرنسية أربعة أشخاص آخرين على خلفية التحقيق بشأن سرقة مجوهرات من التاج الملكي الفرنسي من متحف اللوفر، بحسب ما أفادت المدعية العامة في باريس لور بيكو.



وقالت بيكو إنهم "رجلان يبلغان من العمر 38 و39 عامًا وامرأتان تبلغان 31 و40 عامًا، جميعهم من منطقة باريس".



وتم سابقًا توقيف وتوجيه اتهامات لأربعة آخرين على خلفية عملية السرقة التي تمّت يوم 19 تشرين الأول.







