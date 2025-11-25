خطف 10 أشخاص في ولاية كوارا في نيجيريا

خُطف عشرة أشخاص في قرية في ولاية كوارا في غرب نيجيريا، بحسب ما أفادت الشرطة، بعد أسبوع على خطف 35 شخصًا في قرية مجاورة عُثر عليهم لاحقًا.وقال مفوض شرطة ولاية كوارا أوجو أديكيمي لفرانس برس "أطلق رعاة أعيرة نارية متفرّقة وخطفوا عشرة أشخاص" في قرية إيسابا، مشيرًا إلى أن المخطوفين نساء وأطفال.