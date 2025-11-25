أوكرانيا تؤيد الخطوط العريضة لإطار عمل السلام بعد محادثات جنيف

أعلن مسؤول أوكراني أن أوكرانيا تؤيد الخطوط العريضة لإطار العمل من أجل السلام في أعقاب المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف، لكن بعض النقاط الأكثر حساسية في إطار العمل لا تزال قيد المناقشة بين رئيسي البلدين.وقال رئيس الأمن القومي الأوكراني في وقت سابق إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد يزور الولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.