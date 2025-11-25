ميرتس وزيلينسكي أجريا اتصالا هاتفيا لمناقشة محادثات جنيف

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشار فريدريش ميرتس أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة وضع المفاوضات بشأن خطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة.



وجاء ذلك الاتصال بعد محادثات أجريت مطلع هذا الأسبوع في جنيف.