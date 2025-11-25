زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للمضي قدما في خطة السلام

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف مستعدة للمضي قدمًا في اتفاق سلام تدعمه الولايات المتحدة، وأنه على استعداد لمناقشة النقاط الحساسة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في محادثات قال إنها يجب أن تشمل الحلفاء الأوروبيين.وألقى زيلينسكي خطابًا أمام ما يسمى بتحالف الراغبين حث فيه الزعماء الأوروبيين على وضع إطار عمل لنشر "قوة طمأنة" في أوكرانيا ومواصلة دعم كييف ما دامت موسكو لا تُبدي استعدادًا لإنهاء حربهًا.