ماكرون: روسيا "تفتقر بوضوح للرغبة في وقف إطلاق النار" في أوكرانيا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "روسيا تفتقر بوضوح للرغبة في وقف إطلاق النار" في أوكرانيا، داعيا إلى مواصلة الضغط على موسكو للتفاوض.



وقال ماكرون إن "روسيا تفتقر بوضوح للرغبة في وقف إطلاق النار" ولم تُبدِ أي "رغبة في مناقشة" مسودة الخطة الأميركية بشأن أوكرانيا التي عُدِّلت بعد محادثات بين الأميركيين والأوكرانيين والأوروبيين في جنيف نهاية الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيتم خلال الأيام المقبلة وضع اللمسات الأخيرة على حل لتأمين التمويل لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة.



وقال ماكرون للصحافيين بعد مؤتمر عبر الفيديو مع حلفاء كييف إن هذه الأصول المجمدة "بالغة الأهمية ... وهي أيضا وسيلة ضغط" على روسيا.



وأضاف: "سنضع خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع كل الدول الأوروبية المعنية، وبالطبع مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حلا يضمن التمويل، ويوفر لأوكرانيا رؤية واضحة للمستقبل، مع الحفاظ على هذا الضغط".