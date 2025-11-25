تثبيت الحكم بسجن بولسونارو 27 عاما

استنفد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو كل طرق الطعن الممكنة في الحكم الصادر بحبسه 27 عاما بتهمة محاولة الانقلاب، وفق وثيقة نشرتها المحكمة العليا، وبالتالي سيقضي مدة محكوميته وراء القضبان.



وكان بولسونارو البالغ 70 عاما قيد الإقامة الجبرية منذ مطلع آب، لكن المحكمة أمرت باحتجازه احتياطيا السبت بسبب "خطر كبير للفرار".