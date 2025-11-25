ترامب يوفد مبعوثه ويتكوف للقاء بوتين في موسكو للبحث في حرب أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه طلب من مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف السفر إلى موسكو لمناقشة "نقاط الخلاف القليلة" التي تحول دون إبرام اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن حرب أوكرانيا.وأوضح ترامب على صفحته على منصة "تروث سوشال" أن وزير الجيش دان دريسكول سيجري مفاوضات أيضا مع الأوكرانيين، مشيرا الى أنه يأمل شخصيا في لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي، ولكن "فقط عند إبرام اتفاق إنهاء هذه الحرب أو بلوغ المراحل النهائية" من المناقشات.