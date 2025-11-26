الجيش السوداني يعلن صد هجوم للدعم السريع في كردفان وواشنطن تحض الطرفين على قبول مقترح الهدنة

أعلن الجيش السوداني الثلاثاء صد هجوم لقوات الدعم السريع على بلدة استراتيجية في جنوب كردفان، في حين دعت واشنطن الجانبين المتحاربين إلى قبول مقترح وقف إطلاق النار في البلاد الذي دمّرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.



وفي نيسان 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وحليفه السابق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع الذي اتهمتها منظمة العفو الدولية الثلاثاء بارتكاب "جرائم حرب" خلال محاولتها السيطرة على مدينة الفاشر أخيرا.



في الأسابيع الأخيرة ومنذ سقوط الفاشر، تتوالى تقارير عن عمليات قتل جماعي وعنف عرقي وخطف واعتداءات جنسية، فيما أشارت منظمات حقوقية إلى وقوع عمليات قتل على أساس عرقي في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع.



ومنذ ورود هذه التقارير تكثفت الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، ولا سيما من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



لكن البرهان رفض مقترح الهدنة الأخير الذي قدم نيابة عن الدول الوسيطة (الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر) والذي لم تكشف تفاصيله، معتبرا أنه "الأسوأ حتى الآن".