نصف مواطني جنوب السودان يعانون الجوع الحاد مع وصول المساعدات إلى أدنى مستوياتها

قالت منظمة أوكسفام الأربعاء إن حوالى نصف مواطني جنوب السودان يواجهون الجوع الحاد فيما يتلقون كميات قليلة جدا من المساعدات بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق.



وقالت المنظمة التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، إن 40% فقط من خطة المساعدات الإنسانية المخصصة لجنوب السودان البالغة 1,6 مليار دولار لعام 2025 تم تلقيها بعدما خفضت الدول الغربية ميزانيات المساعدات.



وأضافت أوكسفام أن حوالى ستة ملايين جنوب سوداني يعانون الجوع الحاد وليس لديهم وصول كاف إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 7,5 ملايين بحلول نيسان.



وأدى فساد النخب التي تسرق الثروة النفطية لجنوب السودان والذي وثقته الأمم المتحدة، إلى ترك البلاد بدون أي خدمات أساسية تقريبا.



وقالت شابنم بلوش، مديرة منظمة أوكسفام في جنوب السودان، في بيان "يبدو الأمر كما لو أن العالم يتخلى عن أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، في اللحظة التي أصبحت فيها حياتهم على المحك".

