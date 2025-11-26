المركزي الأوروبي: المخاطر على الاستقرار المالي لا تزال مرتفعة

حذر البنك المركزي الأوروبي من أن ارتفاع عجز الموازنة الأميركية وخطر حدوث تصحيح حاد في تقييمات شركات التكنولوجيا يشكلان خطرا كبيرا على الاستقرار المالي في منطقة اليورو.وأشارت المؤسسة النقدية في تقريرها نصف السنوي حول الاستقرار المالي إلى أن الولايات المتحدة تشهد "عجزا مستمرا في الموازنة" يتطلب تمويلا، ما يُغذي المخاوف بشأن قدرتها على سداد ديونها طويلة الأجل، في حين أن أسعار الفائدة على الاقتراض مرتفعة.وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن "هذه التطورات، إلى جانب مخاوف السوق بشأن استقلالية البنوك المركزية، قد أضعفت مكانة سندات الخزانة الأميركية والدولار الأميركي كملاذ آمن".وقد يؤدي ضعف الدولار بدوره إلى "تضخيم آثار الرسوم الجمركية الأميركية على المصدّرين في منطقة اليورو"، حيث تتأثر قدرة الشركات الأوروبية التي تبيع منتجاتها للولايات المتحدة على المنافسة.وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن الأسواق المالية العالمية، المتأثرة إلى حد كبير بالأحداث في الولايات المتحدة، قد تتعطل أيضا، ما قد يقوّض الاستقرار المالي في أوروبا.[ ===== DateLine ========== ]فرانكفورت (ألمانيا), 26-11-2025 (أ ف ب) -