الكرملين: مسار جديّ جار لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وصف الكرملين المسار الدبلوماسيّ الحاليّ في شأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بأنه جديّ.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لأحد المراسلين: "العملية جارية، إنه مسار جديّ، ربما لا يوجد ما هو أهم من ذلك في الوقت الحاليّ".