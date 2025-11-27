ترامب: عملية إطلاق النار على عنصرَين من الحرس الوطنيّ عمل إرهابيّ

أدان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب عملية إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة عنصرين من الحرس الوطنيّ في واشنطن.

ووصفها بالعمل الإرهابيّ، متعهدًا بتعزيز سياساته المناهضة للهجرة بعد تأكيد أنّ المشتبه به مواطن أفغانيّ وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021.

وقال ترامب من فلوريدا حيث يمضي عيد الشكر: "المشتبه به الذي قبض عليه هو أجنبي دخل بلادنا من أفغانستان في عهد إدارة جو بايدن في أيلول 2021".

وأعلن أنّ حكومته ستعيد التدقيق في جميع الأفراد الذين أتوا إلى الولايات المتحدة من أفغانستان عندما كان سلفه الديموقراطيّ جو بايدن في منصبه.

وقال ترامب: “سنقدم منفذ هذا الهجوم الهمجيّ لعدالة حتمية وسريعة إذا لم تنل منه الرصاصة التي أصابته”.