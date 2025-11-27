هجوم بمسيّرة على حقل للغاز في كردستان العراق

انقطعت إمدادات الغاز بالكامل لمحطات الكهرباء في حقل كورمور للغاز المستثمر من الإمارات في إقليم كردستان في شمال العراق بعدما استهدفته طائرة مسيّرة، وفق ما أعلنت السلطات في الإقليم المتمتع بحكم ذاتيّ.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في كردستان، بانقطاع التيار الكهربائيّ، في مناطق عديدة بينها مدينة السليمانية.

وقالت وزارتا الموارد الطبيعية والكهرباء في بيان: "في الساعة 23,30 (20,30 ت غ)، تعرّضت منشأة حقل كورمور لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز بالكامل لمحطات الكهرباء".

وأكّدتا العمل بالتعاون مع شركة “دانة غاز" الإماراتية على خط المتابعة والتحقيق في ملابسات الحادثة واستعادة الوضع الطبيعيّ.

ويوفر الإمداد المستمر بالغاز من حقل كورمور لمحطات الطاقة في كردستان العراق أكثر من 75% من قدرة توليد الكهرباء في الإقليم، حسب الشركة.