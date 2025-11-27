ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا تدعو إسرائيل إلى حماية الفلسطينيين

دعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل في بيان مشترك إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.وقال وزراء خارجية الدول الأربع في البيان "نحن - فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا - ندين بشدة التصعيد المهول للعنف من جانب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، وندعو إلى الاستقرار في الضفة الغربية".