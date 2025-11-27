الأخبار
مصادر فرانس برس: مباحثات مستمرة لإنهاء "أزمة حصار" مقاتلي حماس العالقين في أنفاق رفح

أخبار دولية
2025-11-27 | 12:20
مصادر فرانس برس: مباحثات مستمرة لإنهاء "أزمة حصار" مقاتلي حماس العالقين في أنفاق رفح

أكدت مصادر مطلعة على المفاوضات المتعلقة بمصير مقاتلي حماس العالقين في أنفاق رفح أن المباحثات متواصلة في سبيل التوصل إلى حلّ لهذه الأزمة.

وقال قيادي في حركة حماس لوكالة فرانس برس إن "المباحثات والاتصالات مع الوسطاء (مصر وتركيا ووقطر) والأميركيين مستمرة في مسعى لإنهاء الأزمة".

وأوضح مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات أنه جرى نقاش هذه المسألة هذا الأسبوع، فيما أكد مصدر في أحد البلدان الوسيطة لوكالة فرانس برس أن الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تعمل للتوصل إلى تسوية تسمح لمقاتلي حماس بالخروج من الأنفاق الواقعة خلف "الخط الأصفر" في جنوب قطاع غزّة.

