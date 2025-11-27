الأردن يدعو روسيا الى وقف تجنيد مواطنيه للقتال مع جيشها بعد مقتل اردنيين اثنين

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أن عمان طالبت موسكو بالتوقف عن تجنيد أردنيين للقتال في صفوف جيشها، مؤكدة انها تتابع مسألة مقتل أردنيين اثنين خلال قتالهما إلى جانب القوات الروسية.



وطالبت الوزارة "السلطات الروسية بالتوقف عن تجنيد الأردنيين وإنهاء تجنيد أيّ مواطن أردني جُنِّد سابقًا في الجيش الروسي"، وفق ما نقل البيان عن المتحدث باسمها فؤاد المجالي.



وأكدت أنها "ستتخذ كل الإجراءات المتاحة لوقف هذه العملية"، مشيرة الى متابعتها تفاصيل متعلقة بمقتل مواطنين أردنيين اثنين بعد تجنيدهما للقتال مع الجيش الروسي.



وحذر المجالي من "وجود جهات تعمل عبر الإنترنت على تجنيد الأردنيين"، مؤكدا انه يجري متابعتها "لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية لوقفها وتطبيق القانون عليها".



وأوضح أن "التغرير بالأردنيين وتجنيدهم في جيش أجنبي مخالفة جسيمة للقانون الدولي والالتزامات الدولية والقانون الأردني الذي يجرّم الانخراط في جيش أجنبي".