الرئيس السوري بعد تظاهرات اللاذقية: العديد من المطالب الشعبية محقة

اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد يومين من تظاهرات حاشدة في محافظة اللاذقية الساحلية، أن العديد من المطالب الشعبية "محقة"، مؤكدًا على أهمية الوحدة الوطنية في هذه "المرحلة التاريخية"، بعد نحو عام من إطاحة الحكم السابق.



وفي اتصال أجراه خلال اجتماع عقده محافظ اللاذقية مع وجهاء ولجان أحياء في اللاذقية، قال الشرع "لقد شهدنا خلال اليومين الماضيين العديد من المطالب الشعبية المحقة، لكن بعضها كان مسيسًا إذا أردنا تسمية الأمور بمسمياتها"، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد الدولة "الكامل للإصغاء إلى مختلف المطالب ومناقشتها بجدية".



وشدد الشرع، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، على أن "الوحدة الوطنية تشكّل ركنًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه"، معتبرًا أنه "آن الأوان لإنهاء حالة الانقسام التي زُرعت في نفوس السوريين لأكثر من ستين عاما".



كما قال "إن الساحل السوري من أبرز أولويات العمل الوطني في المرحلة الحالية".



وأضاف: "الجغرافيا السورية مترابطة ومتكاملة، ومن الصعب فصل أي جزء منها عن الآخر، فلا يمكن للساحل أن تكون له سلطة قائمة بذاتها منعزلة عن بقية المناطق، فموارده ترتبط بشكل مباشر مع المنطقة الشرقية، وكذلك العكس، كما أن سوريا بلا منفذ بحري تفقد جزءا أساسيا من قوتها الاستراتيجية والاقتصادية".



وأقرّ الرئيس الشرع بأن "التحديات التي يواجهها الوضع السوري معقدة وتتطلب قدرا كبيرا من الوعي والمسؤولية لتحقيق الهدف الأهم سوريا موحدة ومستقرة".



وأكد "نحن اليوم أمام مهمتين أساسيتين في المرحلة المقبلة، حماية البلاد من المخاطر الداخلية والخارجية والتنمية الاقتصادية".

