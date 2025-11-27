السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب" بعد فيديو "الإعدام الميداني" لفلسطينيَين في جنين

نددت السلطة الفلسطينية بـ"الإعدام الميداني" لفلسطينيَين في جنين في الضفة الغربية المحتلة بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر جنودا إسرائيليين يطلقون النار عليهما بعد استسلامهما، واصفة ذلك بأنه "جريمة حرب".



وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها "تدين ... بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق شابين فلسطينيين في منطقة جبل أبو ظهير قرب مخيم جنين".



ورأى البيان أن الحادثة تمثل "جريمة حرب موثقة ومكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية والأعراف والقيم الإنسانية".