بن غفير يعلن دعمه للجنود الإسرائيليين الذين أطلقوا النار على فلسطينيَين في الضفة الغربية المحتلة

أبدى وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير "دعمًا كاملًا" لعناصر الشرطة والجنود الذين أطلقوا النار على فلسطينيَين في جنين في الضفة الغربية المحتلة رغم انتشار مقاطع فيديو يظهران فيها مستسلميَن.وقال بن غفير في منشور على منصة "إكس": "لمقاتلي حرس الحدود ولمقاتلي جيش الدفاع الإسرائيلي الذين أطلقوا النار على إرهابيَين مطلوبَين خرجا من مبنى في جنين، أمنح دعمي الكامل".وأضاف بن غفير "لقد تصرف المقاتلون تمامًا كما هو متوقع منهم، الإرهابيون يجب أن يموتوا".