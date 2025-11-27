الأخبار
بن غفير يعلن دعمه للجنود الإسرائيليين الذين أطلقوا النار على فلسطينيَين في الضفة الغربية المحتلة

أخبار دولية
2025-11-27 | 14:58
بن غفير يعلن دعمه للجنود الإسرائيليين الذين أطلقوا النار على فلسطينيَين في الضفة الغربية المحتلة

أبدى وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير "دعمًا كاملًا" لعناصر الشرطة والجنود الذين أطلقوا النار على فلسطينيَين في جنين في الضفة الغربية المحتلة رغم انتشار مقاطع فيديو يظهران فيها مستسلميَن.

وقال بن غفير في منشور على منصة "إكس": "لمقاتلي حرس الحدود ولمقاتلي جيش الدفاع الإسرائيلي الذين أطلقوا النار على إرهابيَين مطلوبَين خرجا من مبنى في جنين، أمنح دعمي الكامل".

وأضاف بن غفير "لقد تصرف المقاتلون تمامًا كما هو متوقع منهم، الإرهابيون يجب أن يموتوا".
 

أخبار دولية

للجنود

الإسرائيليين

الذين

أطلقوا

النار

فلسطينيَين

الضفة

الغربية

المحتلة

الحكم على رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة بالسجن 21 عاما بتهمة الفساد
المشتبه به في هجوم واشنطن عمل مع الجيش الأميركي في أفغانستان
LBCI السابق

LBCI
أخبار دولية
2025-11-16

الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا اتهمه برمي جنوده بعبوة في الضفة الغربية المحتلة

LBCI
أخبار دولية
2025-11-21

مقتل شابَين فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-21

بن غفير: لضم الضفة الغربية بعد اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-18

خدمة الإسعاف الإسرائيلية: قتيلان في إطلاق نار عند معبر اللنبي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن

LBCI
أخبار دولية
16:25

خارجية السنغال: رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل إلى البلاد

LBCI
أخبار دولية
14:45

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب" بعد فيديو "الإعدام الميداني" لفلسطينيَين في جنين

LBCI
أخبار دولية
14:31

الرئيس السوري بعد تظاهرات اللاذقية: العديد من المطالب الشعبية محقة

LBCI
أخبار دولية
14:28

الأردن يدعو روسيا الى وقف تجنيد مواطنيه للقتال مع جيشها بعد مقتل اردنيين اثنين

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-19

جنبلاط : نتمسك باتفاق الهدنة بعد تحرير الأراضي المحتلة وقائد الجيش تصرف على هذا الأساس في موقفه المشرف

LBCI
أخبار دولية
2025-10-24

فنزويلا تتعهد بـ"إفشال" أي عملية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ضدها

LBCI
أخبار دولية
16:25

خارجية السنغال: رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل إلى البلاد

LBCI
أخبار دولية
2025-11-03

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمال أفغانستان ومقتل 7 أشخاص

LBCI
رياضة
14:12

لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

برشلونة تجمع دول المتوسط مجددًا: نحو ميثاق يرسم مستقبل المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

سمير كسّاب… الملف الذي لا يُغلق: آمال معلّقة على اللجنة اللبنانية–السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

مفاهيم مختلفة لاتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

إسرائيل.. بين تهديدات الشمال واحتمالات التصعيد الإقليمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ملف حزب الله بين باريس وطهران

LBCI
منوعات
13:03

رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز

LBCI
أخبار لبنان
23:56

حادث سير على اوتوستراد عمشيت

LBCI
اسرار
00:25

أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥

LBCI
آخر الأخبار
05:30

البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك

LBCI
خبر عاجل
11:49

انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة

LBCI
أخبار لبنان
07:27

الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس

LBCI
أخبار لبنان
03:19

الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار

LBCI
خبر عاجل
09:27

الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"

