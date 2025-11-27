خارجية السنغال: رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل إلى البلاد

أعلنت وزارة الخارجية في السنغال في بيان أن رئيس غينيا بيساو المخلوع عمر سيسوكو إمبالو وصل إلى السنغال على متن طائرة خاصة، وذلك بعد تدخل من رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).