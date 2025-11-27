الأخبار
خارجية السنغال: رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل إلى البلاد

أخبار دولية
2025-11-27 | 16:25
مشاهدات عالية
LBCI
LBCI
خارجية السنغال: رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل إلى البلاد
0min
خارجية السنغال: رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل إلى البلاد

أعلنت وزارة الخارجية في السنغال في بيان أن رئيس غينيا بيساو المخلوع عمر سيسوكو إمبالو وصل إلى السنغال على متن طائرة خاصة، وذلك بعد تدخل من رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
 

أخبار دولية

السنغال:

غينيا

بيساو

المخلوع

البلاد

