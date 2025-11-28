روسيا: إسقاط 136 مسيرة أوكرانية ليلًا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 136 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.



وأوضحت الوزارة أن أكثر من نصف المسيرات أسقطت فوق منطقتي روستوف وساراتوف.