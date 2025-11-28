ترامب: أميركا ستبدأ قريبًا جدًا التصدي لمهربي المخدرات الفنزويليين برًا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس أن الولايات المتحدة ستبدأ "قريبا جدا" في اتخاذ إجراءات للتصدي لمن يشتبه في أنهم مهربو مخدرات فنزويليون على البر.



وقال ترامب متحدثا عبر دائرة الفيديو مع أفراد من الجيش الأميركي: "سنبدأ في إيقافهم على البر أيضا. البر أسهل، لكن هذا سيبدأ قريبا جدا".



وأضاف: "حذرناهم من إرسال السموم إلى بلادنا".



ولم ترد وزارة الاتصالات الفنزويلية بعد على طلب للتعليق.