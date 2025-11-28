مقتل عشرة أشخاص بنيران اسرائيلية في جنوب سوريا

قتل عشرة أشخاص الجمعة بنيران إسرائيلية في جنوب سوريا، وفق حصيلة أوردها التلفزيون السوري الرسمي، بعيد اعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية في المنطقة من أجل "اعتقال مطلوبين".



وأفاد التلفزيون السوري بـ"عدوان اسرائيلي" على قرية بيت جن الواقعة جنوب غرب دمشق على سفح جبل الشيخ، ما أوقع "عشرة قتلى بينهم نساء وأطفال، فيما لا يزال آخرون عالقين تحت الأنقاض"، بعد حصيلة أولية أفادت بمقتل تسعة اشخاص.