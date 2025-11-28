قيس سعيد يندد بـ"تدخل سافر" في شؤون تونس بعد دعوة البرلمان الأوروبي لإطلاق معتقلين

وصف الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا أصدره البرلمان الأوروبي يدعو إلى إطلاق معتقلين بأنه "تدخل سافر" في شؤون تونس.



وكلف سعيد وزير خارجيته محمد علي النفطي "بتوجيه احتجاج شديد اللهجة (...) لاحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة بتونس" بعد تصويت البرلمان الأوروبي الخميس على قرار يدعو إلى إطلاق "جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان".