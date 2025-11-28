محكمة استئناف تونسية تقضي بسجن قادة من المعارضة لفترات بين 5 و45 عاما

أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن محكمة استئناف تونسية أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و45 عاما بحق قادة معارضين ورجال أعمال وشخصيات إعلامية بتهمة التآمر على أمن الدولة.



وتعد هذه القضية واحدة من أكبر الملاحقات السياسية في العقود الماضية، وتشمل أربعين شخصا خضعوا للمحاكمة منذ آذار، بينهم نحو 20 فروا إلى الخارج.