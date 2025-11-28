الأخبار
رياضة

إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 على خلفية قيود أميركية على التأشيرات

2025-11-28 | 04:11
0min
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 على خلفية قيود أميركية على التأشيرات

قرّرت إيران مقاطعة قرعة كأس العالم 2026 المقرّر إجراؤه في 5 كانون الأول في واشنطن بعد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لعدد من أعضاء وفدها، وفق ما أفاد الاتحاد الإيراني لكرة القدم.
     
وقال المتحدث باسم الاتحاد الإيراني للتلفزيون الرسمي: "أبلغنا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأن القرارات المتخذة لا علاقة لها بالرياضة، وأن أعضاء الوفد الإيراني لن يشاركوا في قرعة كأس العالم". 

وكانت وسائل إعلام محلية أعلنت أن الولايات المتحدة رفضت، من بين آخرين، منح تأشيرة لرئيس الاتحاد الإيراني للعبة.
 
 
أخبار دولية

رياضة

إيران

قرعة

كأس العالم

قيود أميركية

التأشيرات

Learn More