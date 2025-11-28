وزارة الخارجية السورية تندد بالقصف الإسرائيلي على بيت جن وتعتبره "جريمة حرب"

ندّدت وزارة الخارجية السورية بالتوغل الإسرائيلي داخل أراضيها واستهداف سكان محليين، واصفة ذلك بـ"جريمة حرب"، بعيد مقتل 13 شخصا في العملية وفق حصيلة رسمية جديدة.



وقالت الخارجية في بيان: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداء الإجرامي الذي قامت به دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال توغلها" الى بيت جن، معتبرة أن إقدامها على "استهداف" القرية "بقصف وحشي ومتعمد يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان".