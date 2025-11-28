الكرملين: روسيا تريد التحرك نحو السلام في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تريد التحرك نحو السلام في أوكرانيا على الرغم من اعتقادها بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليس زعيما شرعيا.



ويقول بوتين إنه يعتبر القيادة الأوكرانية غير شرعية لأن ولاية زيلينسكي انتهت. وتقول أوكرانيا إنها لا تستطيع إجراء انتخابات جديدة في ظل الأحكام العرفية لأنها تدافع عن أراضيها ضد روسيا.