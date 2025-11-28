الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مجنون فيكي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يعلن "إلغاء" كل وثيقة موقّعة بقلم آلي خلال رئاسة بايدن

أخبار دولية
2025-11-28 | 16:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يعلن &quot;إلغاء&quot; كل وثيقة موقّعة بقلم آلي خلال رئاسة بايدن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب يعلن "إلغاء" كل وثيقة موقّعة بقلم آلي خلال رئاسة بايدن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن كل الوثائق الموقّعة بواسطة قلم آلي خلال رئاسة جو بايدن قد "ألغيت"، في خطوة يلف غموض قانونيتها، وتأتي في خضم تصعيد انتقادات الملياردير الجمهوري لسلفه الديموقراطي.
     
وجاء في منشور لترامب على منصّته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "إن كل وثيقة وقّعها جو بايدن النعسان باستخدام قلم آلي ونسبتها نحو 92 بالمئة، هي بحكم الملغاة، ولم تعد سارية وبلا أي مفعول".
     
وأشار إلى أنه "يلغي كل الأوامر التنفيذية، وأي شيء آخر لم يوقّعه مباشرة جو بايدن الفاسد، لأن الأشخاص الذين شغّلوا القلم الآلي إنما فعلوا ذلك على نحو غير قانوني".
     

أخبار دولية

"إلغاء"

وثيقة

موقّعة

رئاسة

بايدن

LBCI التالي
محكمة استئناف تونسية تقضي بسجن قادة من المعارضة لفترات بين 5 و45 عاما
قيس سعيد يندد بـ"تدخل سافر" في شؤون تونس بعد دعوة البرلمان الأوروبي لإطلاق معتقلين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-23

"بناء على سلوكهم الفظيع"... ترامب يعلن إلغاء المفاوضات التجارية مع كندا

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-23

ترامب: إلغاء كل المفاوضات التجارية مع كندا بناء على سلوكهم

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-13

ترامب: سنوقع على وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس

LBCI
أخبار دولية
2025-10-04

نتنياهو: نأمل باستعادة كل الرهائن في غزة "خلال الأيام المقبلة"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:10

روبيو: الخارجية الأميركية أوقفت إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات أفغانية

LBCI
أخبار دولية
00:07

طائرات مسيرة وصواريخ روسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وتصيب 6 وتسبب أضرارًا

LBCI
أخبار دولية
23:54

هونغ كونغ تنعي ضحايا حريق أودى بحياة 128 شخصًا وتوقعات بارتفاع العدد

LBCI
أخبار دولية
13:33

من بيت جن إلى بيروت… تل أبيب تفتح باب المواجهة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-11-23

بعد تلقّيهما تكليفا من أحد تجار المخدرات... قاما بإطلاق النار على خصم له وسلبه دراجة آليّة في ساحل علما

LBCI
آخر الأخبار
14:10

البطريرك الراعي لـ"جدل": نقول لحزب الله إنّكم لبنانيون و"حرام الشباب يموتوا هيك"

LBCI
اسرار
2025-10-24

أسرار الصحف 25-10-2025

LBCI
آخر الأخبار
14:10

البطريرك الراعي لـ"جدل": يجب ان يقال لايران لماذا هذا التدخل بلبنان ولماذا التضحية بشبابه والحوار معها لا أحد يستطيع فعله سوى اميركا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية

LBCI
أخبار دولية
13:33

من بيت جن إلى بيروت… تل أبيب تفتح باب المواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة

LBCI
رياضة
13:28

بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مجمع نيقيا… لحظة غيّرت المسيحية والبابا يستعيد صداها اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

هكذا يقرأ المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية لقاءات البابا في اليوم الثاني على المستوى الشعبي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

من إسطنبول إلى إزنيق: رحلة روحية تعيد وصل الماضي بالحاضر

LBCI
أخبار لبنان
13:15

قرى حدودية جنوبية بعد عام من الاتفاق: لاعودة ولا اعمار ونقاط محتلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:24

منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
اقتصاد
02:18

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
08:49

الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت

LBCI
اقتصاد
08:24

قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...

LBCI
أخبار لبنان
03:22

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني

LBCI
خبر عاجل
12:17

قاسم: حاضرون للنقاش السياسي بشأن السلاح والبحث باستراتيجية دفاعية ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي وليس من خلال إلغاء الاتفاق الموجود

LBCI
أمن وقضاء
01:05

طوارئ الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ توقيع إتفاقية وقف الأعمال العدائية

LBCI
أخبار لبنان
07:25

تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي بيروت وجبل لبنان لمناسبة زيارة البابا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More