ترامب يعلن "إلغاء" كل وثيقة موقّعة بقلم آلي خلال رئاسة بايدن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن كل الوثائق الموقّعة بواسطة قلم آلي خلال رئاسة جو بايدن قد "ألغيت"، في خطوة يلف غموض قانونيتها، وتأتي في خضم تصعيد انتقادات الملياردير الجمهوري لسلفه الديموقراطي.



وجاء في منشور لترامب على منصّته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "إن كل وثيقة وقّعها جو بايدن النعسان باستخدام قلم آلي ونسبتها نحو 92 بالمئة، هي بحكم الملغاة، ولم تعد سارية وبلا أي مفعول".



وأشار إلى أنه "يلغي كل الأوامر التنفيذية، وأي شيء آخر لم يوقّعه مباشرة جو بايدن الفاسد، لأن الأشخاص الذين شغّلوا القلم الآلي إنما فعلوا ذلك على نحو غير قانوني".

