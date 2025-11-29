الأخبار
هونغ كونغ تنعي ضحايا حريق أودى بحياة 128 شخصًا وتوقعات بارتفاع العدد

أخبار دولية
2025-11-28 | 23:54
هونغ كونغ تنعي ضحايا حريق أودى بحياة 128 شخصًا وتوقعات بارتفاع العدد

نعت هونغ كونغ اليوم السبت 128 شخصا لقوا حتفهم في حريق هائل اندلع بمجمع سكني شاهق، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا حيث لا يزال 200 آخرين في عداد المفقودين.

وألقت السلطات القبض على 11 شخصا فيما يتحلق بأسوأ حريقا تشهده المدينة منذ ما يقرب من 80 عاما في إطار تحقيقاتها في فساد محتمل واستخدام مواد غير آمنة خلال أعمال التجديد في مجمع وانغ فوك كورت.

واندلع الحريق في المجمع الواقع بمنطقة تاي بو الشمالية بعد ظهر يوم الأربعاء وسرعان ما التهمت النيران سبعة من ثمانية أبراج يصل ارتفاعها إلى 32 طابقا كانت تخضع لأعمال ترميم استخدمت خلالها سقالات من الخيزران وشبكات خضراء لتغطية المباني.

ورغم انتهاء عمليات الإنقاذ، قالت الشرطة إنها قد تعثر على المزيد من الجثث في أثناء بحثها في المباني المحترقة في إطار التحقيقات الجارية.

وقال كريس تانغ رئيس جهاز الأمن في هونغ كونغ في مؤتمر صحفي: "لا نستبعد إمكانية اكتشاف المزيد من الجثث عندما تدخل الشرطة المبنى لإجراء تحقيقات مفصلة".

وأضاف أن أجهزة الإنذار من الحريق بالمجمع لم تكن تعمل بشكل صحيح.

ووقف جون لي رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ ومسؤولون وموظفون مدنيون يرتدون جميعا ملابس سوداء في صمت لمدة ثلاث دقائق اليوم السبت أمام مكاتب الحكومة المركزية حيث تم تنكيس الأعلام حدادا على الضحايا.

ووُضعت دفاتر التعازي في 18 موقعا في أنحاء المستعمرة البريطانية السابقة ليتمكن الجمهور من تقديم واجب العزاء.

وقال الملك تشارلز ملك بريطانيا في بيان له: "نتقدم بخالص التعازي إلى جميع من فقدوا ذويهم، وإلى أولئك الذين يعيشون الآن في حالة من الصدمة والذهول".

وأعلنت السلطات أنه لم يتم التعرف إلا على 39 من الضحايا البالغ عددهم 128 حتى الآن.

وهذا أعلى عدد وفيات جراء حريق في هونج كونج منذ عام 1948 عندما لقي 176 شخصا حتفهم في حريق مستودع.

وقال رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ إن الحكومة ستنشئ صندوقا بقيمة 300 مليون دولار هونغ كونغ (39 مليون دولار) لمساعدة السكان، فيما أعلنت بعض أكبر الشركات الصينية المدرجة في البورصة تقديم تبرعات.

وهونغ كونغ واحدة من أكثر مدن العالم اكتظاظا بالسكان، وتنتشر فيها مجمعات سكنية شاهقة الارتفاع، وأسعار العقارات هناك مرتفعة للغاية، ما يثير سخط السكان.

(الدولار=7.7779 دولار هونغ كونغ)

أخبار دولية

ضحايا

بحياة

شخصًا

وتوقعات

بارتفاع

العدد

