روبيو: الخارجية الأميركية أوقفت إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات أفغانية

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الجمعة أن وزارة الخارجية أوقفت إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات سفر أفغانية.



وفي الوقت نفسه، قال مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جوزيف إدلو إن الدائرة أوقفت جميع قرارات اللجوء.



وأضاف في منشور على منصة إكس: "أوقفت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جميع قرارات اللجوء حتى نضمن خضوع كل أجنبي للتدقيق والفحص الدقيق إلى أقصى درجة ممكنة".