طائرات مسيرة وصواريخ روسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وتصيب 6 وتسبب أضرارًا

أعلن مسؤولون أن طائرات مسيرة وصواريخ روسية هاجمت العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص وسط دوي انفجارات وتساقط حطام طائرات مسيرة.وأكد رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو وقوع غارات على ستة مواقع، مشيرا إلى تضرر مبان سكنية وبنايات أخرى في المدينة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.وقال إن ستة أشخاص بينهم طفل أصيبوا بجروح. ولفت إلى أن أحد المصابين يتلقى العلاج في المستشفى وحالته خطيرة.وأظهرت صور نُشرت على الإنترنت مبنى سكنيا واحدا على الأقل تشتعل فيه النيران وطواقم الإنقاذ تعمل بجانب المباني المتضررة وفي شوارع يتناثر فيها الحطام.