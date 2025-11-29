الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحكومة الأميركية تجمّد كل القرارات المتعلقة باللجوء في الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-11-29 | 02:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الحكومة الأميركية تجمّد كل القرارات المتعلقة باللجوء في الولايات المتحدة
أعلنت الحكومة الأميركية الجمعة تجميد كل القرارات المتعلقة باللجوء في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة، كنتيجة مباشرة للهجوم الذي وقع في واشنطن قبل يومين وأسفر عن مقتل جندية من الحرس الوطني وإصابة جندي بجروح خطيرة.
ستُوجَّه إلى المشتبه فيه رحمن الله لاكانوال، وهو مواطن أفغاني يبلغ 29 عاما وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021، تهمة القتل، وتعتزم النيابة العامة الفدرالية المطالبة بعقوبة الإعدام في حقه.
وعقب الهجوم، أعلن ترامب وعدد من المسؤولين الأميركيين تشديد جوانب مختلفة من سياسة الهجرة الأميركية.
وأفاد مدير دائرة الهجرة جوزف إدلو، في منشور عبر منصة اكس، بأن دائرة الهجرة علقت "كل القرارات" المتعلقة بمنح اللجوء في الولايات المتحدة "حتى إخضاع مختلف الأجانب لتدقيق أمني".
يأتي قرار التجميد بعد أقل من شهر من إعلان الحكومة الأميركية عزمها خفض منح اللجوء إلى نحو 7500 حالة سنويا، مقابل نحو مئة ألف في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
أخبار دولية
الأميركية
تجمّد
القرارات
المتعلقة
باللجوء
الولايات
المتحدة
التالي
زيلينسكي: مفاوضون أوكرانيون توجّهوا إلى الولايات المتحدة لبحث خطة لإنهاء الحرب
روبيو: الخارجية الأميركية أوقفت إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات أفغانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-16
الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران
آخر الأخبار
2025-09-16
الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران
0
آخر الأخبار
2025-11-14
البستاني لـ #جدل : المبلغ الأميركيّ المخصّص للجيش اللبنانيّ لم يُجمّد
آخر الأخبار
2025-11-14
البستاني لـ #جدل : المبلغ الأميركيّ المخصّص للجيش اللبنانيّ لم يُجمّد
0
أخبار لبنان
2025-11-13
الأمن العام نظم المرحلة التاسعة من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين...
أخبار لبنان
2025-11-13
الأمن العام نظم المرحلة التاسعة من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين...
0
أخبار دولية
2025-11-13
ترامب يوقّع مشروع قانون تمويل الحكومة منهيا أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-11-13
ترامب يوقّع مشروع قانون تمويل الحكومة منهيا أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:56
أوكرانيا تتبنى الهجوم على ناقلتين ضمن الأسطول الشبح الروسي قبالة تركيا
أخبار دولية
06:56
أوكرانيا تتبنى الهجوم على ناقلتين ضمن الأسطول الشبح الروسي قبالة تركيا
0
أخبار دولية
06:18
زيلينسكي: مفاوضون أوكرانيون توجّهوا إلى الولايات المتحدة لبحث خطة لإنهاء الحرب
أخبار دولية
06:18
زيلينسكي: مفاوضون أوكرانيون توجّهوا إلى الولايات المتحدة لبحث خطة لإنهاء الحرب
0
أخبار دولية
00:10
روبيو: الخارجية الأميركية أوقفت إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات أفغانية
أخبار دولية
00:10
روبيو: الخارجية الأميركية أوقفت إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات أفغانية
0
أخبار دولية
00:07
طائرات مسيرة وصواريخ روسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وتصيب 6 وتسبب أضرارًا
أخبار دولية
00:07
طائرات مسيرة وصواريخ روسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وتصيب 6 وتسبب أضرارًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:07
طائرات مسيرة وصواريخ روسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وتصيب 6 وتسبب أضرارًا
أخبار دولية
00:07
طائرات مسيرة وصواريخ روسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وتصيب 6 وتسبب أضرارًا
0
منوعات
2025-11-26
"العالم سينتهي هذا العام": نبوءة مرعبة تتوقّع اصطدام مذنّب بالأرض قبل نهاية 2025… وناسا تحسم الجدل!
منوعات
2025-11-26
"العالم سينتهي هذا العام": نبوءة مرعبة تتوقّع اصطدام مذنّب بالأرض قبل نهاية 2025… وناسا تحسم الجدل!
0
منوعات
2025-11-23
بعد انتقالهما إلى منزلهما الجديد... رسالة غامضة عمرها 132 عاما تثير قلق زوجين: هذا ما جاء فيها
منوعات
2025-11-23
بعد انتقالهما إلى منزلهما الجديد... رسالة غامضة عمرها 132 عاما تثير قلق زوجين: هذا ما جاء فيها
0
أخبار لبنان
2025-09-09
سلام: حكومتي ملتزمة بحماية القطاع وتمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية
أخبار لبنان
2025-09-09
سلام: حكومتي ملتزمة بحماية القطاع وتمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم
تقارير نشرة الاخبار
14:48
إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية
0
أخبار دولية
13:33
من بيت جن إلى بيروت… تل أبيب تفتح باب المواجهة
أخبار دولية
13:33
من بيت جن إلى بيروت… تل أبيب تفتح باب المواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة
0
رياضة
13:28
بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI
رياضة
13:28
بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مجمع نيقيا… لحظة غيّرت المسيحية والبابا يستعيد صداها اليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مجمع نيقيا… لحظة غيّرت المسيحية والبابا يستعيد صداها اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
هكذا يقرأ المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية لقاءات البابا في اليوم الثاني على المستوى الشعبي...
تقارير نشرة الاخبار
13:16
هكذا يقرأ المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية لقاءات البابا في اليوم الثاني على المستوى الشعبي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
من إسطنبول إلى إزنيق: رحلة روحية تعيد وصل الماضي بالحاضر
تقارير نشرة الاخبار
13:15
من إسطنبول إلى إزنيق: رحلة روحية تعيد وصل الماضي بالحاضر
0
أخبار لبنان
13:15
قرى حدودية جنوبية بعد عام من الاتفاق: لاعودة ولا اعمار ونقاط محتلة
أخبار لبنان
13:15
قرى حدودية جنوبية بعد عام من الاتفاق: لاعودة ولا اعمار ونقاط محتلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:49
الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت
أخبار لبنان
08:49
الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت
2
اقتصاد
08:24
قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...
اقتصاد
08:24
قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...
3
أخبار لبنان
02:24
وزارة الداخلية: منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من الساعة 8:30 صباح الأحد وحتى الثلاثاء
أخبار لبنان
02:24
وزارة الداخلية: منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من الساعة 8:30 صباح الأحد وحتى الثلاثاء
4
خبر عاجل
12:17
قاسم: حاضرون للنقاش السياسي بشأن السلاح والبحث باستراتيجية دفاعية ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي وليس من خلال إلغاء الاتفاق الموجود
خبر عاجل
12:17
قاسم: حاضرون للنقاش السياسي بشأن السلاح والبحث باستراتيجية دفاعية ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي وليس من خلال إلغاء الاتفاق الموجود
5
خبر عاجل
14:21
مصادر غربية للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس تتوجّه إلى تل أبيب الأسبوع المقبل قبل وصولها الى لبنان والمصادر تؤكد أن النقاش مع الجانب الاسرائيلي سيركّز على الشق العسكري
خبر عاجل
14:21
مصادر غربية للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس تتوجّه إلى تل أبيب الأسبوع المقبل قبل وصولها الى لبنان والمصادر تؤكد أن النقاش مع الجانب الاسرائيلي سيركّز على الشق العسكري
6
أخبار لبنان
07:25
تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي بيروت وجبل لبنان لمناسبة زيارة البابا
أخبار لبنان
07:25
تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي بيروت وجبل لبنان لمناسبة زيارة البابا
7
حال الطقس
00:53
لبنان يتأثر بمنخفص جوي غدًا...
حال الطقس
00:53
لبنان يتأثر بمنخفص جوي غدًا...
8
خبر عاجل
11:58
قاسم: أرحب بزيارة البابا إلى لبنان وكلفنا أشخاصاً من المجلس السياسي لزيارة السفارة البابوية وتقديم رسالة من "حزب الله" إلى البابا
خبر عاجل
11:58
قاسم: أرحب بزيارة البابا إلى لبنان وكلفنا أشخاصاً من المجلس السياسي لزيارة السفارة البابوية وتقديم رسالة من "حزب الله" إلى البابا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More