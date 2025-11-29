الأخبار
الحكومة الأميركية تجمّد كل القرارات المتعلقة باللجوء في الولايات المتحدة

2025-11-29 | 02:48
الحكومة الأميركية تجمّد كل القرارات المتعلقة باللجوء في الولايات المتحدة

أعلنت الحكومة الأميركية الجمعة تجميد كل القرارات المتعلقة باللجوء في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة، كنتيجة مباشرة للهجوم الذي وقع في واشنطن قبل يومين وأسفر عن مقتل جندية من الحرس الوطني وإصابة جندي بجروح خطيرة.

ستُوجَّه إلى المشتبه فيه رحمن الله لاكانوال، وهو مواطن أفغاني يبلغ 29 عاما وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021، تهمة القتل، وتعتزم النيابة العامة الفدرالية المطالبة بعقوبة الإعدام في حقه.

وعقب الهجوم، أعلن ترامب وعدد من المسؤولين الأميركيين تشديد جوانب مختلفة من سياسة الهجرة الأميركية.

وأفاد مدير دائرة الهجرة جوزف إدلو، في منشور عبر منصة اكس، بأن دائرة الهجرة علقت "كل القرارات" المتعلقة بمنح اللجوء في الولايات المتحدة "حتى إخضاع مختلف الأجانب لتدقيق أمني".

يأتي قرار التجميد بعد أقل من شهر من إعلان الحكومة الأميركية عزمها خفض منح اللجوء إلى نحو 7500 حالة سنويا، مقابل نحو مئة ألف في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
 

