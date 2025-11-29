الأخبار
زيلينسكي: مفاوضون أوكرانيون توجّهوا إلى الولايات المتحدة لبحث خطة لإنهاء الحرب

أخبار دولية
2025-11-29 | 06:18
زيلينسكي: مفاوضون أوكرانيون توجّهوا إلى الولايات المتحدة لبحث خطة لإنهاء الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن فريقا من المفاوضين الأوكرانيين توجّه إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب.
     
وقال زيلينسكي عبر منصة إكس إن "الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع القومي ورئيس الوفد الأوكراني روستم عميروف، مع فريقه، باتوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة".

أخبار دولية

مفاوضون

أوكرانيون

توجّهوا

الولايات

المتحدة

لإنهاء

الحرب

مقالات ذات صلة

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-22

مفاوض أوكرانيّ: كييف وواشنطن ستعقدان محادثات في سويسرا لبحث سبل إنهاء الحرب

LBCI
أخبار دولية
2025-11-21

خطة السلام الأميركية لإنهاء الحرب تتضمن تنازلات أوكرانية كبيرة لروسيا

LBCI
أخبار دولية
2025-09-27

زيلينسكي: مسؤولون أوكرانيون سيزورون الولايات المتحدة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-28

مراسل أكسيوس في منشور على إكس: الولايات المتحدة وإسرائيل توشكان على التوصل الى اتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
أخبار دولية
08:18

ترامب يدعو للتعامل مع مجال فنزويلا الجوي على أنه "مغلق بالكامل"

LBCI
أخبار دولية
06:56

أوكرانيا تتبنى الهجوم على ناقلتين ضمن الأسطول الشبح الروسي قبالة تركيا

LBCI
أخبار دولية
02:48

الحكومة الأميركية تجمّد كل القرارات المتعلقة باللجوء في الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
00:10

روبيو: الخارجية الأميركية أوقفت إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات أفغانية

LBCI
منوعات
2025-11-26

قبل لحظات من حرق جثمانها طرقت على التابوت... ما حصل مع هذه السيدة الستينية لا يُصدق! (صور)

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-13

الجيش يوقف سفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية

LBCI
خبر عاجل
14:12

البطريرك الراعي لـ"جدل": التفاوض المباشر مع اسرائيل انه لأمر ضروريّ من أجل السلام ولم أقصد التطبيع بذلك

LBCI
منوعات
2025-11-23

من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية

LBCI
أخبار دولية
13:33

من بيت جن إلى بيروت… تل أبيب تفتح باب المواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة

LBCI
رياضة
13:28

بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مجمع نيقيا… لحظة غيّرت المسيحية والبابا يستعيد صداها اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

هكذا يقرأ المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية لقاءات البابا في اليوم الثاني على المستوى الشعبي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

من إسطنبول إلى إزنيق: رحلة روحية تعيد وصل الماضي بالحاضر

LBCI
أخبار لبنان
13:15

قرى حدودية جنوبية بعد عام من الاتفاق: لاعودة ولا اعمار ونقاط محتلة

LBCI
أخبار لبنان
02:24

وزارة الداخلية: منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من الساعة 8:30 صباح الأحد وحتى الثلاثاء

LBCI
خبر عاجل
12:17

قاسم: حاضرون للنقاش السياسي بشأن السلاح والبحث باستراتيجية دفاعية ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي وليس من خلال إلغاء الاتفاق الموجود

LBCI
خبر عاجل
14:21

مصادر غربية للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس تتوجّه إلى تل أبيب الأسبوع المقبل قبل وصولها الى لبنان والمصادر تؤكد أن النقاش مع الجانب الاسرائيلي سيركّز على الشق العسكري

LBCI
حال الطقس
00:53

لبنان يتأثر بمنخفص جوي غدًا...

LBCI
خبر عاجل
05:27

السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: تفكيك سلاح حزب لله والتنظيمات الإرهابية الأخرى خطوة أساسية لضمان السلام

LBCI
خبر عاجل
11:58

قاسم: أرحب بزيارة البابا إلى لبنان وكلفنا أشخاصاً من المجلس السياسي لزيارة السفارة البابوية وتقديم رسالة من "حزب الله" إلى البابا

LBCI
خبر عاجل
05:33

السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: إسرائيل تقدر بنفسها احتياجاتها الأمنية وتتخذ كل الخطوات التي تراها مناسبة للدفاع عن مواطنيها وهي ليست بحاجة لإذن واشنطن للدفاع عن نفسها

LBCI
اسرار
23:52

أسرار الصحف 29-11-2025

Learn More