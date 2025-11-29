زيلينسكي: مفاوضون أوكرانيون توجّهوا إلى الولايات المتحدة لبحث خطة لإنهاء الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن فريقا من المفاوضين الأوكرانيين توجّه إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب.



وقال زيلينسكي عبر منصة إكس إن "الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع القومي ورئيس الوفد الأوكراني روستم عميروف، مع فريقه، باتوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة".