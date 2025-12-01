رئيس جنوب إفريقيا يصف ادعاءات ترامب بتعرض البيض للقتل في بلاده بأنها "مضللة"

اتهم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الولايات المتحدة بترويج "معلومات مضللة" بادعائها أن المواطنين البيض يقتلون في بلاده.ودأب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض على مهاجمة جنوب إفريقيا، زاعما حصول "إبادة" بحق البيض الأفريكانيين، وهم أقلية تتحدر من المستعمرين الأوروبيين.وقاطعت الولايات المتحدة قمة مجموعة العشرين التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي في جوهانسبرغ، كما أعلن ترامب الأربعاء أنه لن يدعو جنوب إفريقيا إلى القمة المقبلة للمجموعة التي سيستضيفها في ميامي.وقال رامابوزا في خطاب متلفز إن الأسباب التي ساقتها الولايات المتحدة لـ"عدم مشاركتها" في قمة جوهانسبرغ ترتكز على "مزاعم كاذبة ولا أساس لها بأن جنوب إفريقيا ترتكب إبادة جماعية بحق الأفريكانيين وتصادر أراضي البيض".وأضاف: "هذه معلومات مضللة بشكل صارخ عن بلدنا". وتابع: "كدولة، ندرك أن موقف الإدارة الأميركية قد تأثر بحملة تضليل متواصلة شنتها جماعات وأفراد داخل بلدنا وفي الولايات المتحدة وأماكن أخرى".واعتبر أن "هؤلاء الذين ينشرون المعلومات المضللة يعرضون المصالح الوطنية لجنوب إفريقيا للخطر ويقوضونها ويدمرون الوظائف في جنوب إفريقيا ويضعفون علاقات بلدنا مع أحد أهم شركائنا".مع ذلك، أكد رامابوزا أن جنوب إفريقيا مستعدة "لمواصلة الحوار مع حكومة الولايات المتحدة والقيام بذلك باحترام وكرامة كدولتين متساويتين سيدتين".