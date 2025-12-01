الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس جنوب إفريقيا يصف ادعاءات ترامب بتعرض البيض للقتل في بلاده بأنها "مضللة"
أخبار دولية
2025-12-01 | 00:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رئيس جنوب إفريقيا يصف ادعاءات ترامب بتعرض البيض للقتل في بلاده بأنها "مضللة"
اتهم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الولايات المتحدة بترويج "معلومات مضللة" بادعائها أن المواطنين البيض يقتلون في بلاده.
ودأب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض على مهاجمة جنوب إفريقيا، زاعما حصول "إبادة" بحق البيض الأفريكانيين، وهم أقلية تتحدر من المستعمرين الأوروبيين.
وقاطعت الولايات المتحدة قمة مجموعة العشرين التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي في جوهانسبرغ، كما أعلن ترامب الأربعاء أنه لن يدعو جنوب إفريقيا إلى القمة المقبلة للمجموعة التي سيستضيفها في ميامي.
وقال رامابوزا في خطاب متلفز إن الأسباب التي ساقتها الولايات المتحدة لـ"عدم مشاركتها" في قمة جوهانسبرغ ترتكز على "مزاعم كاذبة ولا أساس لها بأن جنوب إفريقيا ترتكب إبادة جماعية بحق الأفريكانيين وتصادر أراضي البيض".
وأضاف: "هذه معلومات مضللة بشكل صارخ عن بلدنا". وتابع: "كدولة، ندرك أن موقف الإدارة الأميركية قد تأثر بحملة تضليل متواصلة شنتها جماعات وأفراد داخل بلدنا وفي الولايات المتحدة وأماكن أخرى".
واعتبر أن "هؤلاء الذين ينشرون المعلومات المضللة يعرضون المصالح الوطنية لجنوب إفريقيا للخطر ويقوضونها ويدمرون الوظائف في جنوب إفريقيا ويضعفون علاقات بلدنا مع أحد أهم شركائنا".
مع ذلك، أكد رامابوزا أن جنوب إفريقيا مستعدة "لمواصلة الحوار مع حكومة الولايات المتحدة والقيام بذلك باحترام وكرامة كدولتين متساويتين سيدتين".
أخبار دولية
جنوب إفريقيا
سيريل رامابوزا
ترامب
البيض
قتل
التالي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: زيارة نائب وزير الخارجية السعوديّ تأتي استكمالًا لمسار تطور العلاقات
ترامب: تجميد قرارات اللجوء سيستمر "لفترة طويلة"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-15
مبعوث ترامب لشؤون إفريقيا يصف الحرب في السودان بأنها "أكبر أزمة إنسانية في العالم"
أخبار دولية
2025-11-15
مبعوث ترامب لشؤون إفريقيا يصف الحرب في السودان بأنها "أكبر أزمة إنسانية في العالم"
0
أخبار دولية
2025-11-24
البيت الابيض يصف المحادثات مع أوكرانيا بأنها "خطوة هامة إلى الأمام"
أخبار دولية
2025-11-24
البيت الابيض يصف المحادثات مع أوكرانيا بأنها "خطوة هامة إلى الأمام"
0
أخبار دولية
2025-10-30
ترامب يصف محادثات أجراها مع رئيس وزراء كندا بأنها "لطيفة" وسط توتر تجاري
أخبار دولية
2025-10-30
ترامب يصف محادثات أجراها مع رئيس وزراء كندا بأنها "لطيفة" وسط توتر تجاري
0
أخبار دولية
2025-09-30
سموطريتش يصف خطة ترامب للسلام في غزة بأنها "فشل دبلوماسي مدوّ"
أخبار دولية
2025-09-30
سموطريتش يصف خطة ترامب للسلام في غزة بأنها "فشل دبلوماسي مدوّ"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:38
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: زيارة نائب وزير الخارجية السعوديّ تأتي استكمالًا لمسار تطور العلاقات
أخبار دولية
02:38
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: زيارة نائب وزير الخارجية السعوديّ تأتي استكمالًا لمسار تطور العلاقات
0
أخبار دولية
23:59
ترامب: تجميد قرارات اللجوء سيستمر "لفترة طويلة"
أخبار دولية
23:59
ترامب: تجميد قرارات اللجوء سيستمر "لفترة طويلة"
0
أخبار دولية
23:55
ويتكوف يتوجه إلى موسكو الاثنين لعقد محادثات بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
23:55
ويتكوف يتوجه إلى موسكو الاثنين لعقد محادثات بشأن أوكرانيا
0
أخبار دولية
23:52
ترامب: هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا بعد محادثات فلوريدا
أخبار دولية
23:52
ترامب: هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا بعد محادثات فلوريدا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-30
طيران حربي إسرائيلي فوق السراي الحكومي
آخر الأخبار
2025-10-30
طيران حربي إسرائيلي فوق السراي الحكومي
0
اقتصاد
2025-11-07
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
2025-11-07
إليكم جدول أسعار المحروقات
0
أخبار لبنان
2025-10-01
وزير العمل: مراسيم جديدة ستصدر قريباً لتصويب أوضاع العمالة الأجنبية
أخبار لبنان
2025-10-01
وزير العمل: مراسيم جديدة ستصدر قريباً لتصويب أوضاع العمالة الأجنبية
0
أخبار دولية
2025-09-24
زلزال بقوة 6.31 درجات يضرب فنزويلا
أخبار دولية
2025-09-24
زلزال بقوة 6.31 درجات يضرب فنزويلا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:31
مرور موكب البابا في اوتوستراد جونية متجهًا إلى عنايا
أخبار لبنان
02:31
مرور موكب البابا في اوتوستراد جونية متجهًا إلى عنايا
0
أخبار لبنان
02:07
منتظرو البابا من عنايا ليسوا فقط لبنانيين... شافٍ: "مار شربل بيسوا كل شي"
أخبار لبنان
02:07
منتظرو البابا من عنايا ليسوا فقط لبنانيين... شافٍ: "مار شربل بيسوا كل شي"
0
أخبار لبنان
02:06
كاميرا الـLBCI داخل دير مار مارون - عنايا... إليكم الصورة من أمام ضريح القديس شربل
أخبار لبنان
02:06
كاميرا الـLBCI داخل دير مار مارون - عنايا... إليكم الصورة من أمام ضريح القديس شربل
0
أخبار لبنان
01:45
رغم تساقط الأمطار... حشود تنتظر البابا لاون في عنايا
أخبار لبنان
01:45
رغم تساقط الأمطار... حشود تنتظر البابا لاون في عنايا
0
أخبار لبنان
01:29
من جونية الى عنايا... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون
أخبار لبنان
01:29
من جونية الى عنايا... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون
0
أخبار دولية
13:51
قلق إقليمي وتحركات سعودية-تركية نحو طهران لاحتواء التصعيد المحتمل
أخبار دولية
13:51
قلق إقليمي وتحركات سعودية-تركية نحو طهران لاحتواء التصعيد المحتمل
0
أخبار دولية
13:49
من برشلونة... الـLBCI تواكب ولادة شراكة متوسطية بطموح مشترك: بحرٌ واحد مستقبلٌ واحد
أخبار دولية
13:49
من برشلونة... الـLBCI تواكب ولادة شراكة متوسطية بطموح مشترك: بحرٌ واحد مستقبلٌ واحد
0
أخبار دولية
13:43
إسرائيل تضغط على واشنطن لنزع سلاح حزب الله وتلوّح بمناطق عازلة على الحدود
أخبار دولية
13:43
إسرائيل تضغط على واشنطن لنزع سلاح حزب الله وتلوّح بمناطق عازلة على الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الجانب الديني الروحي لزيارة الحبر الأعظم نسّقه المطران ميشال عون
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الجانب الديني الروحي لزيارة الحبر الأعظم نسّقه المطران ميشال عون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:36
تابعوا في هذه اللحظات مباراة لبنان وقطر مباشرةً عبر الـLBCI والـLB2
خبر عاجل
13:36
تابعوا في هذه اللحظات مباراة لبنان وقطر مباشرةً عبر الـLBCI والـLB2
2
أخبار لبنان
10:15
على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)
أخبار لبنان
10:15
على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)
3
أمن وقضاء
09:40
إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...
أمن وقضاء
09:40
إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...
4
أخبار لبنان
16:25
البابا لاون يزور راهبات الكرمل في حريصا
أخبار لبنان
16:25
البابا لاون يزور راهبات الكرمل في حريصا
5
أخبار لبنان
09:07
بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت
أخبار لبنان
09:07
بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت
6
خبر عاجل
12:00
ترقبوا مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة على الـLBCI والـLB2 فور انتهاء نشرة الأخبار المسائية
خبر عاجل
12:00
ترقبوا مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة على الـLBCI والـLB2 فور انتهاء نشرة الأخبار المسائية
7
حال الطقس
02:33
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:33
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
8
خبر عاجل
14:43
إنتهاء الشوط الأول من مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة بتقدم لبنان على قطر بنتيجة 38-35
خبر عاجل
14:43
إنتهاء الشوط الأول من مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة بتقدم لبنان على قطر بنتيجة 38-35
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More