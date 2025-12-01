الأخبار
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: زيارة نائب وزير الخارجية السعوديّ تأتي استكمالًا لمسار تطور العلاقات

أخبار دولية
2025-12-01 | 02:38
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: زيارة نائب وزير الخارجية السعوديّ تأتي استكمالًا لمسار تطور العلاقات
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: زيارة نائب وزير الخارجية السعوديّ تأتي استكمالًا لمسار تطور العلاقات

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنّ زيارة نائب وزير الخارجية السعوديّ تأتي استكمالًا لمسار بدأت ملامحه قبل نحو عامين.

 

 ولفت إلى أنّ العلاقات بين إيران والسعودية شهدت خلال هذه الفترة تطوّرًا تدريجيًا إيجابيًا، فيما تستمر الاتصالات والمشاورات بين الجانبين على مختلف المستويات. 

 

وقال: “تأتي هذه الزيارة في هذا الإطار”.

 

وأوضح أنّه خلال هذا اللقاء، جرت مناقشة العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية، إضافة إلى الملفات الإقليمية التي تشكّل هواجس مشتركة لدى إيران والسعودية ودول المنطقة، بما في ذلك قضية فلسطين المحتلّة، ولبنان، وسوريا. 

 

وقال: “هذا مسار يحرص البلدان على استمراره؛ مسار يهدف إلى تعزيز الثقة والتفاهم بين دول المنطقة، ودفع الأهداف المشتركة، والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا”.

