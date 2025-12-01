الرئيس الإسرائيلي تعليقا على طلب نتنياهو العفو: سنأخذ في الاعتبار "مصلحة الدولة فقط"

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أنه سيأخذ في الاعتبار "مصلحة الدولة" فقط تعقيبا على طلب العفو المقدم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.وقال هرتسوغ في بيان غداة تقديم نتانياهو طلبا للعفو عنه في تهم تتعلق بالفساد، إن "هذه القضية ستعالج بأكثر الطرق نجاعة ودقة".وأضاف: "لن أضع في الاعتبار سوى مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي، لا شيء نصب عيني سوى دولة إسرائيل ومصالحها".