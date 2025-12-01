الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مجنون فيكي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يحذر إسرائيل من "التدخل" في سوريا

أخبار دولية
2025-12-01 | 16:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يحذر إسرائيل من &quot;التدخل&quot; في سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ترامب يحذر إسرائيل من "التدخل" في سوريا

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل الاثنين من زعزعة استقرار سوريا وقيادتها الجديدة، بعد أيام من عملية دموية نفّذتها القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد.
     
وقال ترامب على منصته "تروث سوشال" "من المهم جدا بأن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا وبأن لا يحدث أي أمر يتدخل في تطّور سوريا إلى دولة مزدهرة".
     
وأعرب ترامب عن "رضاه البالغ" حيال أداء الرئيس السوري أحمد الشرع الذي قام بزيارة تاريخية إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني.
     
ويضغط الرئيس الأميركي من أجل التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا منذ أطاح تحالف فصائل بقيادة هيئة تحرير الشام ذات التوجه الإسلامي التي تزعمها الشرع، نظام بشار الأسد قبل عام.
     
لكن تصاعد التوتر على خلفية مئات الضربات التي نفّذتها إسرائيل في سوريا. وفي هجوم اعتُبر الأكثر دموية حتى الآن، قتلت القوات الإسرائيلية 13 شخصا الجمعة في عملية في قرية بيت جن الواقعة جنوب غرب دمشق قالت الدولة العبرية إنها استهدفت خلالها عناصر من "تنظيم الجماعة الإسلامية".
     
والجماعة الإسلامية تنظيم ينشط في لبنان، وهو حليف لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وسبق لاسرائيل أن استهدفت عددا من قادته خلال حربها الأخيرة مع حزب الله.
     
وقال ترامب إن الشرع "يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة ولتكون لسوريا وإسرائيل علاقة طويلة الأمد ومزدهرة معا".
     
وأضاف أن الولايات المتحدة "تبذل كل ما في وسعها لضمان مواصلة الحكومة السورية القيام بما يلزم" لإعادة بناء الدولة التي عانت من سنوات من الحرب.
     
وشدد على أن إقامة علاقات جيدة بين سوريا وإسرائيل سيدعم جهوده الرامية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه لإيقاف حرب غزة في تشرين الأول.
     
في المقابل، تلقّى نتانياهو الإثنين دعوة من ترامب لزيارة البيت الأبيض "في المستقبل القريب"، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما.
     
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو أن الأخير "تحدّث مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب"، موضحا أن ترامب دعاه "للقائه في البيت الأبيض بالمستقبل القريب".
     
وأشار البيان إلى أن "الزعيمين شددا خلال مكالمتهما على أهمية نزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من القدرات العسكرية، والتزامهما بهذا المسار، وناقشا توسيع نطاق اتفاقات السلام".

أخبار دولية

إسرائيل

"التدخل"

سوريا

LBCI التالي
الرئيس الإسرائيلي تعليقا على طلب نتنياهو العفو: سنأخذ في الاعتبار "مصلحة الدولة فقط"
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: زيارة نائب وزير الخارجية السعوديّ تأتي استكمالًا لمسار تطور العلاقات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-27

لافروف يحذّر من ردّ "حاسم" على أي "اعتداء" تتعرض له روسيا

LBCI
أخبار دولية
2025-09-07

إسرائيل تحذر من إجراءات "أحادية" في حال اعترفت دول غربية بالدولة الفلسطينية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-25

وزير دفاع باكستان يحذر من "حرب مفتوحة" مع أفغانستان إن فشلت محادثات السلام

LBCI
خبر عاجل
2025-10-03

‏ترامب يحذر حماس: إذا لم يتم التوصل لاتفاق "الفرصة الأخيرة" فسيندلع "جحيم كما لم يره أحد من قبل"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
23:58

ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 631

LBCI
أخبار دولية
23:56

ترامب: هندوراس "تحاول تغيير" نتيجة الانتخابات الرئاسية

LBCI
أخبار دولية
23:54

البيت الأبيض "متفائل جدا" حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن حرب أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
23:49

بروكسل توافق على انضمام كندا إلى برنامج دفاع أوروبي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-04

غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-28

استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-30

إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...

LBCI
أخبار دولية
23:56

ترامب: هندوراس "تحاول تغيير" نتيجة الانتخابات الرئاسية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:23

مع البابا في يومه الثاني اجمل لحظات الايمان بدأت من عنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

وفد أممي إلى لبنان وأورتاغوس تشارك في اجتماع الميكانيزم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا

LBCI
أخبار دولية
14:08

إسرائيل في حالة تأهب قصوى مع مخاوف من رد محتمل من حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
14:05

القوات الجوية في الجيش اللبناني إستقبلت البابا لاون الرابع عشر ورحبت به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

الحبر الأعظم يزور مستشفى الصليب وراهباته الثلاثاء.. اليكم برنامج الزيارة

LBCI
أخبار لبنان
13:56

تراتيل وترانيم دينية تقدمها الفنانة عبير نعمة في باحة القداس في بيروت غدا...

LBCI
أخبار لبنان
13:51

لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم

LBCI
أخبار لبنان
13:49

الاب جان مارون الهاشم للـLBCI: الكرسي الرسولي يقدم الاطار العام ولا تدخل مباشر في أسماء المدعوين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:33

المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
03:44

البابا لاون يصلي في دير عنايا... ومؤمنون انتظروه لساعات تحت المطر (فيديوهات حصرية للـLBCI)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا

LBCI
أخبار لبنان
06:21

الرئيس عون واللبنانية الأولى شاركا في الزيارة الروحية الحاشدة لقداسة البابا الى ضريح القديس شربل في عنايا

LBCI
خبر عاجل
04:47

بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا

LBCI
أخبار لبنان
01:29

من جونية الى عنايا... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون

LBCI
أخبار لبنان
05:13

لورين… عاملة فيليبينية أُجبرت على ترك منزلها والعمل في لبنان لكنّ ذلك لم يعقها عن التطوّع ومساعدة الآخرين

LBCI
خبر عاجل
01:26

وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى عنايا لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More