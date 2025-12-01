الأخبار
ترامب يحذر إسرائيل من "التدخل" في سوريا
أخبار دولية
2025-12-01 | 16:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
ترامب يحذر إسرائيل من "التدخل" في سوريا
حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل الاثنين من زعزعة استقرار سوريا وقيادتها الجديدة، بعد أيام من عملية دموية نفّذتها القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد.
وقال ترامب على منصته "تروث سوشال" "من المهم جدا بأن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا وبأن لا يحدث أي أمر يتدخل في تطّور سوريا إلى دولة مزدهرة".
وأعرب ترامب عن "رضاه البالغ" حيال أداء الرئيس السوري أحمد الشرع الذي قام بزيارة تاريخية إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني.
ويضغط الرئيس الأميركي من أجل التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا منذ أطاح تحالف فصائل بقيادة هيئة تحرير الشام ذات التوجه الإسلامي التي تزعمها الشرع، نظام بشار الأسد قبل عام.
لكن تصاعد التوتر على خلفية مئات الضربات التي نفّذتها إسرائيل في سوريا. وفي هجوم اعتُبر الأكثر دموية حتى الآن، قتلت القوات الإسرائيلية 13 شخصا الجمعة في عملية في قرية بيت جن الواقعة جنوب غرب دمشق قالت الدولة العبرية إنها استهدفت خلالها عناصر من "تنظيم الجماعة الإسلامية".
والجماعة الإسلامية تنظيم ينشط في لبنان، وهو حليف لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وسبق لاسرائيل أن استهدفت عددا من قادته خلال حربها الأخيرة مع حزب الله.
وقال ترامب إن الشرع "يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة ولتكون لسوريا وإسرائيل علاقة طويلة الأمد ومزدهرة معا".
وأضاف أن الولايات المتحدة "تبذل كل ما في وسعها لضمان مواصلة الحكومة السورية القيام بما يلزم" لإعادة بناء الدولة التي عانت من سنوات من الحرب.
وشدد على أن إقامة علاقات جيدة بين سوريا وإسرائيل سيدعم جهوده الرامية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه لإيقاف حرب غزة في تشرين الأول.
في المقابل، تلقّى نتانياهو الإثنين دعوة من ترامب لزيارة البيت الأبيض "في المستقبل القريب"، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو أن الأخير "تحدّث مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب"، موضحا أن ترامب دعاه "للقائه في البيت الأبيض بالمستقبل القريب".
وأشار البيان إلى أن "الزعيمين شددا خلال مكالمتهما على أهمية نزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من القدرات العسكرية، والتزامهما بهذا المسار، وناقشا توسيع نطاق اتفاقات السلام".
أخبار دولية
إسرائيل
"التدخل"
سوريا
التالي
الرئيس الإسرائيلي تعليقا على طلب نتنياهو العفو: سنأخذ في الاعتبار "مصلحة الدولة فقط"
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: زيارة نائب وزير الخارجية السعوديّ تأتي استكمالًا لمسار تطور العلاقات
السابق
