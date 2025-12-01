أميركا توافق على صفقة محتملة لبيع طائرات إف-16 بقيمة 455 مليون دولار للبحرين

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الاثنين أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة محتملة لطائرات إف-16 ومعدات ذات صلة للبحرين بتكلفة تبلغ 455 مليون دولار.



وأوضح البنتاغون في بيان أن المتعاقدين الرئيسيين في هذه الصفقة هما جنرال إلكتريك إيروسبيس ولوكهيد مارتن أيرونوتكس.