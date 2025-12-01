البيت الأبيض: تصوير ترامب بالرنين المغناطيسي على القلب كان وقائيا

أعلنت كارولاين ليفيت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض اليوم الاثنين أن فحصا بالرنين المغناطيسي للقلب أُجري في الآونة الأخيرة للرئيس دونالد ترامب كان "وقائيا"، وكشف عن تمتعه بصحة جيدة وعدم وجود ضيق في الشرايين.