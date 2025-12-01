الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مجنون فيكي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البيت الأبيض: تصوير ترامب بالرنين المغناطيسي على القلب كان وقائيا
أخبار دولية
2025-12-01 | 16:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البيت الأبيض: تصوير ترامب بالرنين المغناطيسي على القلب كان وقائيا
أعلنت كارولاين ليفيت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض اليوم الاثنين أن فحصا بالرنين المغناطيسي للقلب أُجري في الآونة الأخيرة للرئيس دونالد ترامب كان "وقائيا"، وكشف عن تمتعه بصحة جيدة وعدم وجود ضيق في الشرايين.
أخبار دولية
الأبيض:
تصوير
ترامب
بالرنين
المغناطيسي
القلب
وقائيا
التالي
الرئيس الإسرائيلي تعليقا على طلب نتنياهو العفو: سنأخذ في الاعتبار "مصلحة الدولة فقط"
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: زيارة نائب وزير الخارجية السعوديّ تأتي استكمالًا لمسار تطور العلاقات
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
00:10
أكسيوس: مسؤولون أميركيون من بينهم توم براك أجروا منذ الجمعة محادثات متوترة مع الإسرائيليين بشأن سوريا
آخر الأخبار
00:10
أكسيوس: مسؤولون أميركيون من بينهم توم براك أجروا منذ الجمعة محادثات متوترة مع الإسرائيليين بشأن سوريا
0
آخر الأخبار
00:05
القناة 12 الإسرائيلية: قوات الجيش تقتل منفذ عملية الدهس التي وقعت قرب الخليل وأدت إلى إصابة مجندة
آخر الأخبار
00:05
القناة 12 الإسرائيلية: قوات الجيش تقتل منفذ عملية الدهس التي وقعت قرب الخليل وأدت إلى إصابة مجندة
0
آخر الأخبار
00:03
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و٦ جرحى في ٥ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
00:03
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و٦ جرحى في ٥ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
أخبار دولية
23:58
ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 631
أخبار دولية
23:58
ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 631
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
23:58
ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 631
أخبار دولية
23:58
ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 631
0
أخبار دولية
23:56
ترامب: هندوراس "تحاول تغيير" نتيجة الانتخابات الرئاسية
أخبار دولية
23:56
ترامب: هندوراس "تحاول تغيير" نتيجة الانتخابات الرئاسية
0
أخبار دولية
23:54
البيت الأبيض "متفائل جدا" حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن حرب أوكرانيا
أخبار دولية
23:54
البيت الأبيض "متفائل جدا" حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن حرب أوكرانيا
0
أخبار دولية
23:49
بروكسل توافق على انضمام كندا إلى برنامج دفاع أوروبي
أخبار دولية
23:49
بروكسل توافق على انضمام كندا إلى برنامج دفاع أوروبي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-04
غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-04
غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-28
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-28
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
0
أمن وقضاء
2025-11-30
إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...
أمن وقضاء
2025-11-30
إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...
0
أخبار دولية
23:56
ترامب: هندوراس "تحاول تغيير" نتيجة الانتخابات الرئاسية
أخبار دولية
23:56
ترامب: هندوراس "تحاول تغيير" نتيجة الانتخابات الرئاسية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:23
مع البابا في يومه الثاني اجمل لحظات الايمان بدأت من عنايا
تقارير نشرة الاخبار
15:23
مع البابا في يومه الثاني اجمل لحظات الايمان بدأت من عنايا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
وفد أممي إلى لبنان وأورتاغوس تشارك في اجتماع الميكانيزم
تقارير نشرة الاخبار
14:13
وفد أممي إلى لبنان وأورتاغوس تشارك في اجتماع الميكانيزم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا
0
أخبار دولية
14:08
إسرائيل في حالة تأهب قصوى مع مخاوف من رد محتمل من حزب الله
أخبار دولية
14:08
إسرائيل في حالة تأهب قصوى مع مخاوف من رد محتمل من حزب الله
0
أخبار لبنان
14:05
القوات الجوية في الجيش اللبناني إستقبلت البابا لاون الرابع عشر ورحبت به
أخبار لبنان
14:05
القوات الجوية في الجيش اللبناني إستقبلت البابا لاون الرابع عشر ورحبت به
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الحبر الأعظم يزور مستشفى الصليب وراهباته الثلاثاء.. اليكم برنامج الزيارة
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الحبر الأعظم يزور مستشفى الصليب وراهباته الثلاثاء.. اليكم برنامج الزيارة
0
أخبار لبنان
13:56
تراتيل وترانيم دينية تقدمها الفنانة عبير نعمة في باحة القداس في بيروت غدا...
أخبار لبنان
13:56
تراتيل وترانيم دينية تقدمها الفنانة عبير نعمة في باحة القداس في بيروت غدا...
0
أخبار لبنان
13:51
لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم
أخبار لبنان
13:51
لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم
0
أخبار لبنان
13:49
الاب جان مارون الهاشم للـLBCI: الكرسي الرسولي يقدم الاطار العام ولا تدخل مباشر في أسماء المدعوين
أخبار لبنان
13:49
الاب جان مارون الهاشم للـLBCI: الكرسي الرسولي يقدم الاطار العام ولا تدخل مباشر في أسماء المدعوين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:33
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:33
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
2
خبر عاجل
03:44
البابا لاون يصلي في دير عنايا... ومؤمنون انتظروه لساعات تحت المطر (فيديوهات حصرية للـLBCI)
خبر عاجل
03:44
البابا لاون يصلي في دير عنايا... ومؤمنون انتظروه لساعات تحت المطر (فيديوهات حصرية للـLBCI)
3
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا
4
أخبار لبنان
06:21
الرئيس عون واللبنانية الأولى شاركا في الزيارة الروحية الحاشدة لقداسة البابا الى ضريح القديس شربل في عنايا
أخبار لبنان
06:21
الرئيس عون واللبنانية الأولى شاركا في الزيارة الروحية الحاشدة لقداسة البابا الى ضريح القديس شربل في عنايا
5
خبر عاجل
04:47
بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا
خبر عاجل
04:47
بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا
6
أخبار لبنان
01:29
من جونية الى عنايا... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون
أخبار لبنان
01:29
من جونية الى عنايا... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون
7
أخبار لبنان
05:13
لورين… عاملة فيليبينية أُجبرت على ترك منزلها والعمل في لبنان لكنّ ذلك لم يعقها عن التطوّع ومساعدة الآخرين
أخبار لبنان
05:13
لورين… عاملة فيليبينية أُجبرت على ترك منزلها والعمل في لبنان لكنّ ذلك لم يعقها عن التطوّع ومساعدة الآخرين
8
خبر عاجل
01:26
وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى عنايا لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر
خبر عاجل
01:26
وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى عنايا لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More