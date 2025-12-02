الأخبار
قطر تأمل في دفع حماس وإسرائيل لبحث المرحلة الثانية في غزة "قريبا جدا"
أخبار دولية
2025-12-02 | 06:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قطر تأمل في دفع حماس وإسرائيل لبحث المرحلة الثانية في غزة "قريبا جدا"
أعربت قطر، إحدى دول الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عن أملها في دفع حركة حماس وإسرائيل إلى بدء المباحثات بشأن المرحلة الثانية منه "قريبا جدا".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحافي في الدوحة: "نعتقد أنه علينا دفع الطرفين إلى المرحلة الثانية في أقرب وقت ممكن"، في إشارة إلى اتفاق الهدنة في غزة الذي تم التوصل إليه بناء على مقترح أميركي، ويسري منذ العاشر من تشرين الأول.
ولفت الى أن المحادثات ستشمل نقاطا شائكة مثل مصير مقاتلي حماس المحاصرين داخل أنفاق تقع في منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية بجنوب القطاع.
أخبار دولية
قطر
حماس
إسرائيل
غزة
التالي
إسرائيل ستتسلم عبر الصليب الأحمر عينات من غزة قد تعود لرهينتين
نحو 150 ألف شخص يشاركون في القداس الذي يترأسه البابا في بيروت
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
