الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إسرائيل ستتسلم عبر الصليب الأحمر عينات من غزة قد تعود لرهينتين

أخبار دولية
2025-12-02 | 08:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إسرائيل ستتسلم عبر الصليب الأحمر عينات من غزة قد تعود لرهينتين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إسرائيل ستتسلم عبر الصليب الأحمر عينات من غزة قد تعود لرهينتين

أعلنت إسرائيل أنها ستتسلم عبر الصليب الأحمر "عينات" عثر عليها في قطاع غزة ربما تعود لآخر رهينتين يُفترض أن تقوم حماس بتسليم جثمانيهما وفق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول الماضي.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "تستعد إسرائيل لتسلّم عينات عبر الصليب الأحمر تم نقلها من قطاع غزة، وستُحال للفحص في المعهد الوطني للطب الشرعي".

وأشار البيان إلى وجود "تواصل دائم مع عائلتي الرهينتين" المتبقيتين في القطاع المدمر وهما الإسرائيلي ران غفيلي والعامل التايلاندي سودثيساك رينثالاك.

 

 

أخبار دولية

ستتسلم

الصليب

الأحمر

عينات

لرهينتين

LBCI التالي
مادورو ردا على التهديدات الأميركية: فنزويلا لا تريد "سلام العبيد"
البيت الأبيض: تصوير ترامب بالرنين المغناطيسي على القلب كان وقائيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-30

إسرائيل تعلن تسلّم جثماني رهينتين من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر الدولي

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-25

مكتب نتنياهو: إسرائيل تتسلم رفات رهينة كان محتجزا في غزة عبر الصليب الأحمر

LBCI
أخبار دولية
2025-10-15

إسرائيل: تسلّمنا جثتي رهينتين عبر الصليب الأحمر في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-04

مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلمت رفات رهينة من الصليب الأحمر في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:45

الجيش الألماني يعلن تعرّض شحنة ذخيرة للسرقة​

LBCI
أخبار دولية
08:40

بريطانيا تحدد قواعد التجارة مع سوريا وسط تزايد شهية الاستثمار بعد تخفيف العقوبات

LBCI
أخبار دولية
08:39

الشيباني استقبل استقبل براك.. وهذا ما تمت مناقشته

LBCI
أخبار دولية
08:35

تركيا تعلن تعرض سفينة شحن لهجوم في البحر الأسود

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:17

البابا لاون من بكركي: لبنان سيزدهر من جديد

LBCI
حال الطقس
2025-11-11

منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة

LBCI
فنّ
2025-09-01

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها العاشر: "حبيبة قلبي تالا كبرت سنة" (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-11-25

أخفى جثة والدته في المنزل وتنكّر بملابسها لثلاث سنوات… الهدف صادم وهكذا انفضحت حيلته

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:20

سلام من مرفأ بيروت: وقفة البابا في المرفأ هي وقفة للعدالة ولأهل الشهداء والضحايا ولبيروت وأهلها وكل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:00

البابا لاون يختتم زيارته التاريخية للبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:54

الرئيس عون في وداع البابا: الزيارة ستبقى محفورة في ذاكرة لبنان وشعبه وسنستمر في تجسيد رسالتكم

LBCI
أخبار لبنان
06:49

الراعي للبابا لاون: أشكر لكم اهتمامكم بشعبنا وتشجيعكم للشبان

LBCI
أخبار لبنان
06:43

البابا من مطار بيروت: لوقف الهجمات والأعمال العدائية ولا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أي فائدة

LBCI
أخبار لبنان
06:39

بالفيديو: مراسم وداع للبابا لاون في مطار بيروت في ختام زيارته للبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:32

البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق

LBCI
أخبار لبنان
03:24

بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت

LBCI
أخبار لبنان
02:59

البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا

LBCI
أخبار لبنان
02:32

البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)

LBCI
أخبار لبنان
04:32

البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق

LBCI
خبر عاجل
06:34

البابا لاون من مطار بيروت في ختام زيارته للبنان: أحيي كل مناطق لبنان التي لم أتمكن من زيارتها طرابلس والشمال والبقاع والجنوب الذي يعيش بصورة خاصة حالة من الصراع وعدم الاستقرار

LBCI
أخبار لبنان
02:59

البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة

LBCI
أخبار لبنان
03:24

بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
12:18

البابا لاون للشبيبة من بكركي: المستقبل بين أيديكم ولديكم فرصة تاريخية لتغيير المستقبل والحب قادر على معالجة جروح الجميع ومباركون من يحملون السلام ويصنعونه وهؤلاء هم أبناء الله

LBCI
أخبار لبنان
13:51

لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More