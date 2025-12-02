إسرائيل ستتسلم عبر الصليب الأحمر عينات من غزة قد تعود لرهينتين

أعلنت إسرائيل أنها ستتسلم عبر الصليب الأحمر "عينات" عثر عليها في قطاع غزة ربما تعود لآخر رهينتين يُفترض أن تقوم حماس بتسليم جثمانيهما وفق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول الماضي.



وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "تستعد إسرائيل لتسلّم عينات عبر الصليب الأحمر تم نقلها من قطاع غزة، وستُحال للفحص في المعهد الوطني للطب الشرعي".

وأشار البيان إلى وجود "تواصل دائم مع عائلتي الرهينتين" المتبقيتين في القطاع المدمر وهما الإسرائيلي ران غفيلي والعامل التايلاندي سودثيساك رينثالاك.