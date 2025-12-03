إسرائيل: الرفات الذي سلمته حماس أمس ليس لرهينة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أن الطب الشرعي خلص إلى أن الرفات الذي سلمته حماس أمس ليس لأي من آخر رهينتين متبقيتين في غزة.