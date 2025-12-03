الأخبار
الكرملين: انضمام أوكرانيا للناتو مسألة أساسية في محادثات موسكو وواشنطن
أخبار دولية
2025-12-03 | 09:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الكرملين: انضمام أوكرانيا للناتو مسألة أساسية في محادثات موسكو وواشنطن
أعلن الكرملين أن طموح أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشكّل "مسألة أساسية" في المحادثات التي جرت في موسكو بين روسيا ووفد أميركي رفيع، من دون أن تفضي إلى أي اختراق.
وقال كبير المساعدين في الكرملين يوري أوشاكوف خلال إيجاز صحافي إن مشاركة كييف في الحلف كانت "إحدى المسائل الأساسية، وقد نوقشت".
وأضاف: "نجاحات الجيش الروسي في الأسابيع الأخيرة في ساحة المعركة أثّرت في سير المفاوضات وطبيعتها".
أخبار دولية
انضمام
أوكرانيا
للناتو
مسألة
أساسية
محادثات
موسكو
وواشنطن
التالي
إسرائيل: الرفات الذي سلمته حماس أمس ليس لرهينة
وزير الدفاع الأميركي: الضربات ضد زوارق تشتبه واشنطن بتهريبها المخدرات "ما زالت في بدايتها"
السابق
