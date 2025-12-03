ترامب: الوفد الأميركي أجرى محادثات "جيدة جدا" مع بوتين بشأن أوكرانيا... وبوتين "يريد إنهاء الحرب"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أعطى انطباعًا خلال المحادثات الأخيرة في موسكو بأنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا.وصرّح ترامب متحدثًا عن مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر اللذين شاركا في المحادثات، "انطباعهما كان أنه يريد إنهاء الحرب".وقال ترامب إن وفده الذي زار موسكو عقد اجتماعًا "جيدًا جدًا" مع بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه حذّر من أن مصير المفاوضات غير واضح.وقد غادر مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر الكرملين دون الإعلان عن تحقيق تقدم في التوصل إلى اتفاق سلام، بعد اجتماع مطول استمر ساعات.وصرّح ترامب "لقد عقدا اجتماعًا جيدًا جدًا أمس مع الرئيس بوتين"، مضيفًا "ما هي نتيجة هذا الاجتماع؟ لا أستطيع أن أخبركم".