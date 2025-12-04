وفد ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وصل إلى سوريا

أفادت وكالة "سانا" بوصول وفد ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى سوريا، الى معبر جديدة يابوس في ريف دمشق، الذين من المقرر أن يلتقوا عددا من المسؤولين السوريين وفاعليات المجتمع المدني اليوم.