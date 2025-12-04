شي: الصين ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لغزة

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس أن الصين ستقدم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للفلسطينيين من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة ودعم جهود إعادة الإعمار.وكان شي يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اجتماعهما في بكين.