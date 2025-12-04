الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إيطاليا: ألمانيا وبلدان أخرى مهتمة بالانضمام إلى برنامج القتال الجوي
أخبار دولية
2025-12-04 | 04:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إيطاليا: ألمانيا وبلدان أخرى مهتمة بالانضمام إلى برنامج القتال الجوي
أعلن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أن دولًا بينها ألمانيا وأستراليا ربما تكون مهتمة بالانضمام في برنامج المقاتلة الجوية التابع لبرنامج القتال الجوي العالمي في المستقبل، مع رغبة السعودية وكندا في الانضمام أيضًا.
ويهدف برنامج القتال الجوي العالمي، الذي يضم حاليًا إيطاليا وبريطانيا واليابان، إلى تصنيع طائرة مقاتلة من الجيل التالي بحلول عام 2035 بقيادة شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في اليابان وشركة بي.إيه.إي سيستمز في بريطانيا وشركة ليوناردو في إيطاليا.
وقال كروزيتو في جلسة استماع بالبرلمان "من المحتمل أن تنضم ألمانيا إلى هذا المشروع في المستقبل".
آخر الأخبار
أخبار دولية
ألمانيا
وبلدان
مهتمة
بالانضمام
برنامج
القتال
الجوي
التالي
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-22
الجيش الإسرائيليّ: تعزيز جبهات القتال جميعها بقوات جوية وبرية وبحرية خلال عطلة رأس السنة اليهودية
آخر الأخبار
2025-09-22
الجيش الإسرائيليّ: تعزيز جبهات القتال جميعها بقوات جوية وبرية وبحرية خلال عطلة رأس السنة اليهودية
0
آخر الأخبار
2025-10-28
زيلينسكي: أوكرانيا ستحتاج لدعم أوروبي لعامين آخرين أو ثلاثة من القتال
آخر الأخبار
2025-10-28
زيلينسكي: أوكرانيا ستحتاج لدعم أوروبي لعامين آخرين أو ثلاثة من القتال
0
أخبار دولية
2025-10-17
ترامب يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات إبراهيم قريبا
أخبار دولية
2025-10-17
ترامب يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات إبراهيم قريبا
0
أخبار دولية
2025-12-01
بروكسل توافق على انضمام كندا إلى برنامج دفاع أوروبي
أخبار دولية
2025-12-01
بروكسل توافق على انضمام كندا إلى برنامج دفاع أوروبي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:21
وزير خارجية إيران يدعو رجي الى زيارة طهران
أخبار لبنان
08:21
وزير خارجية إيران يدعو رجي الى زيارة طهران
0
أخبار دولية
08:20
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل ياسر أبو شباب القيادي المناهض لحماس في غزة
أخبار دولية
08:20
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل ياسر أبو شباب القيادي المناهض لحماس في غزة
0
أخبار دولية
08:15
نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...
أخبار دولية
08:15
نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...
0
أخبار دولية
07:58
روسيا: مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصولنا المجمدة ستؤدي إلى "رد فعل قاس"
أخبار دولية
07:58
روسيا: مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصولنا المجمدة ستؤدي إلى "رد فعل قاس"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
05:36
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
خبر عاجل
05:36
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
0
أمن وقضاء
2025-09-17
تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"
أمن وقضاء
2025-09-17
تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"
0
أخبار دولية
06:39
رئيس الوزراء العراقي يوجه بإجراء تحقيق في خطأ يتعلق بقائمة لتجميد الأموال
أخبار دولية
06:39
رئيس الوزراء العراقي يوجه بإجراء تحقيق في خطأ يتعلق بقائمة لتجميد الأموال
0
آخر الأخبار
06:56
نتنياهو: حققنا إنجازات هائلة وانتصاراتنا في الجبهات السبع تثبت أن إسرائيل هي الدولة الأقوى في الشرق الأوسط
آخر الأخبار
06:56
نتنياهو: حققنا إنجازات هائلة وانتصاراتنا في الجبهات السبع تثبت أن إسرائيل هي الدولة الأقوى في الشرق الأوسط
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:15
نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...
أخبار دولية
08:15
نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...
0
أخبار لبنان
08:12
سلام اجتمع برئيس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم قبيل جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
08:12
سلام اجتمع برئيس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم قبيل جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
04:00
الجميل من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بتعيين السفير كرم وتمنينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض
أخبار لبنان
04:00
الجميل من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بتعيين السفير كرم وتمنينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض
0
تقارير نشرة الاخبار
16:55
للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش
تقارير نشرة الاخبار
16:55
للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
13:56
أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:57
هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم
خبر عاجل
12:57
هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم
2
خبر عاجل
07:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
خبر عاجل
07:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
3
خبر عاجل
05:36
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
خبر عاجل
05:36
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
4
أخبار لبنان
04:35
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
أخبار لبنان
04:35
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
5
خبر عاجل
04:16
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
خبر عاجل
04:16
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
6
حال الطقس
02:15
إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:15
إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
7
أخبار لبنان
09:17
السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح
أخبار لبنان
09:17
السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح
8
خبر عاجل
12:53
إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية
خبر عاجل
12:53
إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More