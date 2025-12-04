إيطاليا: ألمانيا وبلدان أخرى مهتمة بالانضمام إلى برنامج القتال الجوي

أعلن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أن دولًا بينها ألمانيا وأستراليا ربما تكون مهتمة بالانضمام في برنامج المقاتلة الجوية التابع لبرنامج القتال الجوي العالمي في المستقبل، مع رغبة السعودية وكندا في الانضمام أيضًا.



ويهدف برنامج القتال الجوي العالمي، الذي يضم حاليًا إيطاليا وبريطانيا واليابان، إلى تصنيع طائرة مقاتلة من الجيل التالي بحلول عام 2035 بقيادة شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في اليابان وشركة بي.إيه.إي سيستمز في بريطانيا وشركة ليوناردو في إيطاليا.



وقال كروزيتو في جلسة استماع بالبرلمان "من المحتمل أن تنضم ألمانيا إلى هذا المشروع في المستقبل".