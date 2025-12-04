بوتين في الهند

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، في زيارة تستمر يومين وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، خصوصا في مجالي الدفاع والتجارة، في وقت فرضت الولايات المتحدة عقوبات على نيودلهي بسبب مشترياتها من النفط الروسي.



واستقبل بوتين في مطار نيودلهي رئيسُ الوزراء ناريندرا مودي، والذي من المقرر أن يتناول العشاء معه على انفراد مساء، تمهيدا لمحادثاتهما الرسمية الجمعة في العاصمة الهندية.